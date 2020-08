Feng Tang, storie di eunuchi e di passioni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un eunuco, un indovino, un assassino e un medico: sono i protagonisti di Palle imperiali (Orientalia editrice, pp.156, euro 14, traduzione, postfazione e note di Lavinia Benedetti), raccolta di racconti del cinese Feng Tang (realizzata ad hoc per il pubblico italiano con il parere dell’autore). Palle imperiali è una collazione che consente, per la prima volta nel nostro paese, di leggere il tratto frammentario, postmoderno di questo scrittore classe 1971, noto in Cina per le sue opere «cittadine» proiettate nell’esplorazione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Feng Tang Feng Tang, storie di eunuchi e di passioni | il manifesto Il Manifesto Feng Tang, storie di eunuchi e di passioni

Un eunuco, un indovino, un assassino e un medico: sono i protagonisti di Palle imperiali (Orientalia editrice, pp.156, euro 14, traduzione, postfazione e note di Lavinia Benedetti), raccolta di raccon ...

Un eunuco, un indovino, un assassino e un medico: sono i protagonisti di Palle imperiali (Orientalia editrice, pp.156, euro 14, traduzione, postfazione e note di Lavinia Benedetti), raccolta di raccon ...