Fargo 4: svelata la nuova data di uscita (Di martedì 11 agosto 2020) Fargo 4 ha una nuova data di uscita: a settembre prenderà il via la messa in onda negli Stati Uniti degli episodi con star Chris Rock. Fargo 4 ha ora una nuova data di uscita: domenica 27 settembre su FX inizierà la messa in onda degli episodi sugli schermi americani. La première sarà composta da due puntate, mentre successivamente ogni settimana sarà trasmesso un episodio inedito, disponibile il giorno dopo su FX on Hulu. I nuovi episodi di Fargo saranno ambientati a Kansas City negli anni '50, con Chris Rock nel ruolo di un leader del sindacato del crimine afro-americano che accetta di vendere il figlio maggiore a un boss rivale, capo della gang italo-americana, per garantire la pace. FX ha ... Leggi su movieplayer

