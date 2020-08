Da Lucio Metello a Conte: storia burocratica del Ponte sullo Stretto (Di martedì 11 agosto 2020) Nei progetti su come spendere (bene) i fondi europei ecco riemergere anche il Ponte sullo Stretto. Richiamato proprio ieri dal Presidente Conte, evocando forse un tunnel sottomarino piuttosto che un Ponte vero e proprio.Ma il Ponte sullo Stretto è una vicenda emblematica anche per la storia burocratica di quest’opera, molte volte regolata, progettata, avviata, ma mai realizzata. Forse il Ponte è l’esempio per antonomasia di opera pubblica incompiuta in Italia.Fu progettato per la prima volta dal console Lucio Cecilio Metello nel 251 a.C., come racconta Plinio il vecchio: un Ponte fatto di barche e botti di legno per trasportare ... Leggi su huffingtonpost

