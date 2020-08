Coronavirus, Israele sorpassa Cina per numero di casi (Di martedì 11 agosto 2020) Con i nuovi casi registrati nella giornata di oggi, Israele ha ufficialmente sorpassato la Cina per numero di contagi. Tutto questo mentre il paese vede avviCinarsi una nuova crisi di governo. In Israele il numero dei contagi da Coronavirus ha toccato quota 85.354 unità. Un numero che porta il paese a sorpassare la Cina per … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

TEL AVIV, 11 AGO - Con 632 nuovi malati è arrivato a 85.354 il numero dei casi in Israele che così sorpassa la Cina nel numero delle infezioni da inizio pandemia. In aumento anche le vittime correlate ...

