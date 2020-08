Conte: «Abbiamo meritato ampiamente di arrivare in semifinale» (Di martedì 11 agosto 2020) L’Inter ha battuto il Bayer Leverkusen 2-1 e si è aggiudicata il posto in semifinale di Europa League. Sulla Gazzetta dello Sport le dichiarazioni del tecnico nerazzurro, Antonio Conte, nel post partita. «La partita l’Abbiamo meritata in generale, sotto ogni punto di vista. Adesso Abbiamo meritato ampiamente di arrivare in semifinale. Ora la nostra ambizione deve essere quella di guardare al massimo ma dobbiamo meritarci la finale ed essere bravi a farlo, recuperando energie e lavorando». E continua: «Sicuramente non è mai mancata la fiducia nella squadra. Abbiamo lavorato tanto e penso che il risultato del lavoro si sia visto in campionato e ora in Europa League. Penso che la squadra sia ... Leggi su ilnapolista

