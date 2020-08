Chi è Andrew Yang, l’uomo che vuole portare il reddito di cittadinanza negli Usa (Di martedì 11 agosto 2020) Nel mese di marzo 2020 milioni di cittadini americani hanno ricevuto lo stimulus check, un sussidio economico una tantum dallo stato del valore di 1200 dollari. Il provvedimento approvato da Washington ha permesso a molti statunitensi di superare il periodo di lockdown per il Covid-19. L’intervento è stato avallato dal governo di Donald Trump, ma è vicino, nella versione conosciuta come reddito di cittadinanza universale (universal basic income), a una corrente politica opposta, sostenuta da alcuni acerrimi rivali del presidente statunitense come Alexandria Ocasio-Cortez e Andrew Yang. Quest’ultimo è un democratico in rampa di lancio che in pochi mesi è passato dall’essere considerato il seguace di un’utopia al venir indicato come un saggio lungimirante, riaprendo ... Leggi su wired

L'ex candidato alla presidenza Andrew Yang si è fatto conoscere grazie allo Ubi, acronimo di Universal basic income, e vuole introdurre un reddito di cittadinanza per ogni americano Nel mese di marzo ...

