Calciomercato Inter – Voci dal Portogallo preoccupano Conte – Lazaro torna e riparte (Di martedì 11 agosto 2020) Il Calciomercato Inter il giorno dopo la qualificazione alle semifinali di Europa League vive ora di preoccupazioni per il futuro di Antonio Conte a causa di Voci che rimbalzano dal Portogallo, mentre Lazaro non sarà riscattato dal Newcastle ma non resterà in nerazzurro. Dal Portogallo si parla di un Interessamento per Sergio Conceicao Sembra non trovare pace Antonio Conte nemmeno dopo aver raggiunto la semifinale di Europa League battendo ieri il Leverkusen per 2-1. Le dichiarazioni rilasciate alcune settimane fa contro la proprietà sembrano aver lasciato il segno e Zhang prima dell’incontro con il suo tecnico a quanto pare si sta cautelando con sondaggi verso altri allenatori. Il preferito della ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato | #Juve, accordo con l'#InterMiami per #Matuidi - DiMarzio : #Calciomercato | #InterMiami, #Matuidi arriverà a parametro zero dalla #Juventus - SkySport : Juve: Matuidi verso l'Inter Miami, Khedira e Higuain ai saluti? Le news - MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: VIDEO - Calciomercato Inter, occhio a Allan: c'è il prezzo - - MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: VIDEO - Calciomercato Inter, clamoroso A Bola: 'Idea a sorpresa se parte Conte' - -