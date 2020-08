Borse europee euforiche dopo ZEW. A Milano torna appeal bancari (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – Borse europee in rally con Piazza Affari in pole. E’ questo il quadro dei mercati in mattinata, dopo che le boprse hanno subito un’accelerazione in seguito al postivi dato dell’indice ZEW tedesco. A Milano, poi, torna la speculazione sui titoli bancari in risposta ai rumors su possibili aggregazioni. L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,39%, mentre ritraccia dai massimi l’oro, che si riporta sotto i 2.000 dollari l’oncia. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +142 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,91%. Tra gli indici di Eurolandia corre Francoforte che segna un importante progresso del 2,71%, vola ... Leggi su quifinanza

ForexOnlineMeIt : Borse europee euforiche dopo ZEW. A Milano torna appeal bancari - Amos8125 : Per ora però borse europee in piena euforia (Milano piu 3 con finanziari fortissimi) e futures Sp500 a un passo dai masismi assoluti - infoiteconomia : Borse europee in netto rialzo Puntano su dazi e sostegni - infoiteconomia : Borse europee aprono toniche: Francoforte +1,70% e Parigi +1,81% - infoiteconomia : Le Borse europee allungano il passo A Piazza Affari rally di Mediobanca -

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee Borse europee, previsto avvio in rialzo sulla scia dell'Asia Milano Finanza Borsa, accelera Piazza Affari insieme a tutti i mercati europei

Allungano il passo le principali borse europee dopo l’impennata della fiducia economica Zew in Germania, balzata a 71,5 punti, e nell’Ue, salita da 59,6 a 64 punti. Positivi i futures Usa in vista del ...

Andrea Cozzolino: «Caro Pd, che danni in nome del federalismo»

«Il Mezzogiorno è tornato al centro del confronto politico, ma allo stesso tempo vedo riproporsi antiche divisioni tra l’Italia del Sud e del Nord che hanno fatto tanti danni sia all’Italia del Sud ch ...

Allungano il passo le principali borse europee dopo l’impennata della fiducia economica Zew in Germania, balzata a 71,5 punti, e nell’Ue, salita da 59,6 a 64 punti. Positivi i futures Usa in vista del ...«Il Mezzogiorno è tornato al centro del confronto politico, ma allo stesso tempo vedo riproporsi antiche divisioni tra l’Italia del Sud e del Nord che hanno fatto tanti danni sia all’Italia del Sud ch ...