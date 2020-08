Barbara D’Urso, sapete dove abita? Casa elegante e spaziosa (Di martedì 11 agosto 2020) Barbara D’Urso è indubbiamente una delle regine indiscusse delle Reti Mediaset, in particolare di Canale Cinque. Ed è in nome del suo immenso amore per il lavoro e per l’Azienda del Biscione, che ha deciso di prendere Casa a Cologno Monzese, proprio a due passi dagli studi televisivi. Una Casa elegante, spaziosa e molto luminosa. … L'articolo Barbara D’Urso, sapete dove abita? Casa elegante e spaziosa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

