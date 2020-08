Tsimikas, non bastano 15mln: sul greco piomba anche il Liverpool (Di lunedì 10 agosto 2020) “Le attenzioni del Liverpool per Kostas Tsimikas, costringeranno il Napoli a stringere i temp per l’esterno sinistro dell’Olympiacos". Leggi su tuttonapoli

napolista : Gazzetta: nella corsa all’esterno mancino (Tsimikas) il Napoli ha l’ostacolo Ghoulam Lo stipendio dell’algerino (3,… - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: Gazzetta: il Napoli su Reguilon, si pensa ad un prestito con il Real Madrid E’ un mancino molto versatile che può trasformar… - napolista : Gazzetta: il Napoli su Reguilon, si pensa ad un prestito con il Real Madrid E’ un mancino molto versatile che può t… - AlfonsoFofo60 : RT @FrancescoRoma78: #Liverpool vicino a #Tsimikas. Quello che non era adatto al #Napoli. #Tsimikas from #Olimpiakos ???? #calciomercato - Salvato95551627 : RT @FrancescoRoma78: #Liverpool vicino a #Tsimikas. Quello che non era adatto al #Napoli. #Tsimikas from #Olimpiakos ???? #calciomercato -