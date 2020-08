Torino, Lyanco può partire: interesse dello Sporting Lisbona (Di lunedì 10 agosto 2020) Il difensore del Torino, Lyanco, può partire in seguito all’interesse mostrato dallo Sporting Lisbona secondo Sky Sport Lyanco, difensore centrale del Torino, può partire. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo Sporting Lisbona avrebbe offerto al club granata una cifra di 12 milioni di euro. Il Torino ritiene però la cifra troppo bassa per far partire il proprio difensore. Per questo motivo le due parti stanno trattando per trovare un accordo. Alla finestra rimane il Bologna dove Lyanco ha già giocato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Lyanco, difensore centrale del Torino, può partire. Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo Sporting Lisbona avrebbe offerto al club granata una cifra di 12 milioni di euro. Il Torino ritiene però l ...

Prosegue la trattativa, già anticipata negli scorsi giorni su Toro News, tra Torino e Sporting Lisbona per Lyanco. Il difensore brasiliano potrebbe cambiare maglia a titolo definitivo in questa sessio ...

