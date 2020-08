Testo Djomb Remix, J-Ax e Fabri Fibra con Bosh per la loro prima collaborazione (Di lunedì 10 agosto 2020) Esce oggi Djomb Remix, il nuovo singolo che vede la collaborazione di J-Ax e Fabri Fibra con Bosh. Il brano è in doppia lingua. La versione originale è infatti in francese, mentre la versione Remix contiene alcune barre in lingua italiana scritte da J-Ax e Fabri Fibra. I due rapper italiani inaugurano con Djomb Remix le loro collaborazioni: si tratta infatti del primo brano in assoluto che li vede insieme. Djomb Remix è disponibile in digitale da oggi, lunedì 10 agosto, e propone la versione Remix del brano che ha portato il rapper Bosh ai vertici delle classifiche francesi dopo aver ... Leggi su optimagazine

