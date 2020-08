Tania Cagnotto dice addio ai tuffi: "Questa volta ho scelto la vita, la famiglia" (Di lunedì 10 agosto 2020) Tania Cagnotto dice basta, Tokyo 2020, rimandato all’anno successivo, è diventato un traguardo irraggiungibile, come già le sembrò tre anni fa, quando annunciò il ritiro salvo poi ripensarci. Il motivo per cui adesso lascia definitivamente, a 35 anni, è però il più bello, “c’è una nuova vita dentro di me”, insomma è incinta, e fra la voglia di un’altra medaglia e la maternità prevale ovviamente la seconda, perché “ha vinto il desiderio di allargare la famiglia”.Lo spiega lei stessa con un lungo post su Instagram che è l’addio all’agonismo dell’unica donna italiana ad aver vinto un oro mondiale nei tuffi e di colei che ha ... Leggi su huffingtonpost

Eurosport_IT : ?? Si ritira la più grande tuffatrice italiana di sempre! Grazie di tutto @TCagnotto e auguri per il prossimo bebè i… - ItaliaTeam_it : Semplicemente GRAZIE. ?? Tania #Cagnotto ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. @TCagnotto… - LiaCapizzi : Si ritira la regina dei tuffi. Tania Cagnotto diventerà mamma per la seconda volta e dice stop. Niente più gare, no… - MacoPorcaro : RT @Eurosport_IT: Quanto ci mancherà Tania? ?? @TCagnotto scende dal trampolino con 62 medaglie in bacheca, considerando Mondiali e Europei… - enr_gav : RT @Agenzia_Ansa: Tania Cagnotto si ritira, niente #Tokyo. La tuffatrice azzurra annuncia una nuova maternità #ANSA -