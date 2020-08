Sulle tracce del piccolo Gioele, “Ricerche difficili, anche emotivamente” (Di lunedì 10 agosto 2020) Caronia (Messina), 10 ago. (Adnkronos) – Le ricerche del piccolo Gioele, il bambino di appena quattro anni di cui si sono perse le tracce da una settimana esatta nei pressi di Caronia, (Messina) sono “molto difficili”. E non solo perché la zona da controllare è vasta quasi 500 ettari, ma anche da un punto di vista emotivo.”Siamo esseri umani e, come tutti, abbiamo le nostre emozioni, siamo padri di famiglia e abbiamo figli anche piccoli, dell’età di Gioele, ma da professionisti del soccorso discerniamo le emozioni dal soccorso”. A parlare con l’Adnkronos è una squadra dei vigili del fuoco che da otto giorni, anche nelle ore notturne, sono alla ricerca del ... Leggi su calcioweb.eu

"Non avremo pace finché non ritroveranno Gioele". Lo ripete più volte Mariella Mondello, cognata della dj Viviana Parisi, trovata cadavere ieri nelle campagne di Caronia dopo cinque giorni di ricerche ...