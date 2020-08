Setti: “Kumbulla giocherà in una big. Faraoni piace al Napoli” (Di lunedì 10 agosto 2020) Il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato di mercato e del futuro del club scaligero: “Rrahmani? Il Napoli ha acquistato un grande professionista. Deve ancora esprimere tutto il suo potenziale e sono certo che con la maglia azzurra troverà un valore aggiunto per mostrare le sue qualità. Ha colpito parecchi pali quest’anno ma può migliorare anche in termini di gol. E’ molto veloce, è un difensore completo e non credo avrà problemi anche giocare con una linea a quattro. Dal punto di vista calcistico è molto intelligente sotto la guida di Gattuso può completarsi. Kumbulla alla Lazio o all’Inter? C’è stato in realtà un forte interesse proprio del Napoli, ma i tempi erano stretti ed il calciatore ha preferito prendersi ... Leggi su alfredopedulla

