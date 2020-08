Serie A, statistiche stagione 2019/2020: Inter maratoneta, oltre mille gol per la Juventus (Di lunedì 10 agosto 2020) L’anomalo campionato di Serie A 2019/2020 è terminato da pochi giorni e ora è tempo di dare i numeri. Osservando le statistiche della stagione appena conclusa è possibile fare un bilancio del massimo campionato italiano, Interrotto per via della pandemia di Covid-19 e poi ripreso dopo oltre due mesi di stop. La Juventus, vincitrice dello scudetto per il nono anno consecutivo, ha realizzato oltre mille gol, per l’esattezza 1.154 e ha totalizzato il record di vittorie in casa (16) alle quali l’Inter di Antonio Conte ha risposto con il primato dei punti in trasferta, grazie a 13 successi. Altra grande rivale della Vecchia Signora è stata la Lazio con Ciro ... Leggi su sportface

