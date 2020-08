Sardegna, cade da un’impalcatura: operaio ferito a Elmas (Di lunedì 10 agosto 2020) Incidente sul lavoro questa mattina a Elmas. Un operaio è precipitato per cause ancora da accertare da un’impalcatura dall’altezza di circa tre metri. Subito è stato portato all’ospedale Brotzu di Cagliari. Per lui una prognosi di trenta giorni. Sul posto i carabinieri di Cagliari per i rilievi e gli accertamenti di rito.L'articolo Sardegna, cade da un’impalcatura: operaio ferito a Elmas Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

UnioneSarda : #Sardegna - Terrore a #CalaMoresca: giovane cade dalla scogliera - annabenvenuti2 : San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l’aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo c… - vivere_sardegna : 21enne inglese cade scogliera Arbatax, è grave - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Sardegna, 21enne inglese cade da scogliera ad Arbatax: è grave #Arbatax - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Sardegna, 21enne inglese cade da scogliera ad Arbatax: è grave #Arbatax -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna cade Sardegna, 21enne inglese cade da scogliera ad Arbatax: è grave TGCOM Si tuffa per salvare bimbi, 53enne muore annegato

Quando si è accorto che suo figlio e un amichetto, undici e dodici anni, erano in difficoltà perché un'onda aveva rovesciato il materassino, non ha esitato a sfidare le onde per aiutarli. Insieme ad a ...

Si tuffa per salvare figlio e amichetto, chi era il papà eroe morto annegato in Sardegna

