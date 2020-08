Sambenedettese, dopo Maxi Lopez l’obiettivo è Rubén Botta (Di lunedì 10 agosto 2020) La Sambenedettese è scatenata: dopo il colpo Maxi Lopez ora si punta all’attaccante argentino Rubén Botta Potrebbe arrivare un altro rinforzo di lusso per la Sambenedettese. dopo il colpo Maxi Lopez il presidente Serafino non si ferma ed è pronto a mettere a segno un altro colpo. La Samb vorrebbe mettere sotto contratto Rubén Botta che in Italia ha già vestito le maglie di Chievo e Inter. Non è chiaramente un’operazione facile, ma in queste ore ci sono stati e ci saranno nuovi contatti con l’entourage del calciatore attualmente al Defensa y Justicia (prima divisione argentina). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

