Ravello, prosegue il restauro del Tempio di Bacco (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Tempietto voluto da Lord Grimthorpe, è ubicato in un luogo appartato del Giardino più bello del mondo; è posto, infatti, sul versante che si affaccia a sud – ovest nel Vallone del fiume Dragone che segna i confini tra Ravello e Scala. Risalente ai primi anni del Novecento, esso è preceduto da un viale alberato cinto da un doppio filare di cipressi. Il monumento a pianta circolare, con diametro pari m. 4,80 e otto colonne monolitiche in pietra locale, “turice”, è concluso da una cupola ricoperta da un manto di tegole in cotto. Attualmente il manufatto è interessato a lavori di consolidamento e restauro con l’ Alta Sorveglianza della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino diretta da Francesca Casule, con l’arch. Isabella Mandia e ... Leggi su anteprima24

Beatrice Rana, nata da una famiglia di musicisti, ha cominciato a studiare il piano a 4 anni e ora, a 27, si esibisce nelle sale da concerto e per i festival più prestigiosi, tra cui la Konzerthaus ed ...

Beatrice Rana, Cecilia Bartoli e Martha Argerich: a Ravello, grande musica al femminile

«Felice di essere qui nella splendida Ravello con l’Orchestra del più importante teatro del mio Sud»: Beatrice Rana inaugura questa sera il primo di tre appuntamenti che il Festival di Ravello dedica ...

