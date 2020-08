Ragazza scomparsa a Bagheria: era andata a una festa, poi il nulla (Di lunedì 10 agosto 2020) C’è grande apprensione, a Bagheria, per la scomparsa di una Ragazza che non torna a casa da venerdì sera scorso. Dora D’Asta, 23 anni, di Palermo, sarebbe uscita con un’amica per andare ad una festa e non è più tornata a casa. Sarebbe andata ad una festa con un’amica Venerdì sera un’amica era venuta a prenderla a casa: Dora aveva raccontato di essere stata invitata ad una festa a Lido di Trabia, e di essere lì diretta. Al momento della scomparsa, secondo la versione dei genitori, la Ragazza indossava pantaloncini neri ed un top nero con una scritta dorata: non si conosce l’identità dell’amica che sarebbe venuta a prenderla a casa, e ... Leggi su thesocialpost

