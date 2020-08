Nba, Belinelli batte Melli e i Pelicans dicono addio ai play-off (Di lunedì 10 agosto 2020) ORLANDO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Arrivano importanti verdetti nella corsa play-off Nba a Ovest. Vincono gli Spurs trascinati da un super DeRozan e in un colpo solo tagliano fuori i Pelicans di Nicolò Melli e i Sacramento Kings. San Antonio fa gara di testa per tutta la partita, pur facendosi rimontare dal +17 nel terzo quarto. Poi, grazie all'esperienza di DeMar DeRozan negli ultimi minuti, porta a casa una vittoria importantissima: il leader degli Spurs mette a segno 14 dei suoi 27 punti nel quarto periodo, infallibile dalla lunetta (7 su 7) e preciso anche dal campo (10 su 16). Dal canto suo Marco Belinelli ha il merito di essere in campo negli ultimi minuti attirando i falli dei Pelicans e realizzando 4 liberi fondamentali: un contributo prezioso alla vittoria dei texani anche in una ... Leggi su liberoquotidiano

Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Nba: serata magica per #Lillard e #Rivers, a #Belinelli il ‘derby italiano’. #SportMediaset - RaiSport : #Belinelli batte #Melli e i #Pelicans dicono addio ai #playoff #Spurs ok, bene anche #Gallinari nella vittoria di… - Giorgiovsb : RT @Sport_Mediaset: #Nba: serata magica per #Lillard e #Rivers, a #Belinelli il ‘derby italiano’. #SportMediaset - Sport_Mediaset : #Nba: serata magica per #Lillard e #Rivers, a #Belinelli il ‘derby italiano’. #SportMediaset - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #basket #Nba Beli batte Melli nel derby: Pelicans quasi fuori. Gallo e Okc, tutto facile coi Wizards -