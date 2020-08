Lecco: picchia la moglie sul lungolago ma lei lo difende (Di lunedì 10 agosto 2020) Lecco, 10 agosto 2020 - A passeggio sul lungolago si è messo a picchiare selvaggiamente la moglie un uomo di 45 anni che è stato prontamente fermato dagli agenti della polizia di Lecco . Per nulla ... Leggi su ilgiorno

LeccoNews : PICCHIA LA MOGLIE IN PIAZZA, FERMATO DAI POLIZIOTTI MA LEI NON LO DENUNCIA | 10/08/2020 - -

Ultime Notizie dalla rete : Lecco picchia

A passeggio sul lungolago si è messo a picchiare selvaggiamente la moglie un uomo di 45 anni che è stato prontamente fermato dagli agenti della polizia di Lecco. Per nulla pentito del suo comportament ...LECCO – Fermato dalla Polizia mentre aggrediva la propria moglie in piazza, picchiandola. L’episodio è accaduto lo scorso venerdì, 7 agosto, in Largo Europa. Gli Agenti della Polizia di Stato di Lecco ...