"La Grecia è 'formalmente' nella seconda ondata di Covid-19" (Di lunedì 10 agosto 2020) “La Grecia è ‘formalmente’ nel mezzo di una seconda ondata di Covid-19”. A riferirlo è il Guardian tramite Helena Smith, corrispondente da Atene. La testata britannica riporta le parole di Gkikas Magiorkinis, ricercatore di igiene ed epidemiologia presso l’università di Atene: “Possiamo dire che la Grecia è entrata formalmente nella seconda ondata di epidemia. Questo è il punto in cui potremmo vincere o perdere la battaglia”.Ieri, domenica 9 agosto, la Grecia ha registrato il record di contagi giornalieri dall’inizio della pandemia: in 24 ore ... Leggi su huffingtonpost

