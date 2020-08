Jessica Alves, l’ex Ken umano fa un nuovo intervento: “Sedere come quello di J-Lo” (Di lunedì 10 agosto 2020) Rodrigo Alves, il Ken umano, ospite per quasi tutta la stagione televisiva di Domenica Live è diventato Jessica. L’uomo aveva speso cifre enormi per sottoporsi ad interventi mirati a dargli le fattezze della nota bambola. Dopo la sconvolgente trasformazione, l’uomo non soddisfatto del suo aspetto è ricorso nuovamente alla chirurgia per diventare una donna. Lo scorso gennaio, Rodrigo aveva rivelato il suo nuovo obiettivo e ospite più volte del programma della D’Urso, non ha esitato nel parlare dei vari interventi estetici a cui si è sottoposto per coronare il suo sogno. Recentemente, Alves ha spiegato l’origine di questo cambiamento alla trasmissione The Morning: “Sono evoluta come persona e come essere ... Leggi su velvetgossip

