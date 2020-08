Inter-Leverkusen, i nerazzuri vincono 2 a 1 e accedono alle semifinali. Ora la vincente tra Shakhtar e Basilea (Di lunedì 10 agosto 2020) Un finale in sofferenza per l’Inter che batte 2 a 1 il Bayer Leverkusen e accede così alle semifinali di Europa League. I gol sono tutti nei primi 25 minuti di gara alla Esprit Arena di Düsseldorf. Il vantaggio è firmato Nicolò Barella, con il raddoppio, sei minuti dopo, di Romelu Lukaku. Un doppio vantaggio che dura solo 3 minuti perché Kai Harvetz accorcia subito le distanze. Meglio i nerazzurri nel primo tempo, con i tedeschi che vengono fuori alla distanza e cercano di recuperare lo svantaggio per tentare di accedere almeno ai supplementari. Ma nel recupero succede di tutto. prima un rigore concesso e poi negato dopo il check del Var ai nerazzurri, poi l’arrembaggio del Leverkusen. Ma i ragazzi di Conte reggono l’urto e difendono la vittoria che per ... Leggi su ilfattoquotidiano

OptaPaolo : 49 - Tra le squadre qualificate ai quarti di finale dell'#EuropaLeague 2019/20 l’Inter ha il duo che ha segnato di… - SkySport : INTER-BAYER LEVERKUSEN 2-1 Risultato finale ? ? #Barella (15’) ? #Lukaku (21’) ? #Havertz (25’) ? L’INTER IN SEMIFI… - SkySport : ??? INTER-BAYER LEVERKUSEN ? Lo stadio di Dusseldorf prima del match Calcio d’inizio alle 21:00 Su Sky Sport Uno e S… - Globe1078 : Inter-Leverkusen 2-1. Il trionfo di Lukaku e Conte. I nerazzurri volano in semifinale - sportface2016 : PAGELLE - #InterLeverkusen: i voti del match, #Lukaku una roccia #EuropaLeague -