Hong Kong, arrestato il magnate Jimmy Lai: l'accusa di Pechino (Di lunedì 10 agosto 2020) Scossa ad Hong Kong, dove il governo cinese ha arrestato il magnate Jimmy Lai. Per Pechino il tycoon ha violato la nuova legge sulla sicurezza. Mattina scossa ad Hong Kong dall'operazione della polizia cinese che ha preso in arresto il magnate delle televisioni Jimmy Lai. Il ricco e potente uomo dell'editoria locale è da tempo …

Hong Kong, 10 ago 05:13 - (Agenzia Nova) - L'imprenditore dei media di Hong Kong e attivista per la democrazia, Jimmy lai, è stato arrestato oggi, 10 agosto, assieme ai figli e a diverse altre persone ...