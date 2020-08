Highlights Ferro-Kontaveit: Finale WTA Palermo 2020 (VIDEO) (Di lunedì 10 agosto 2020) Fiona Ferro è inarrestabile. Dopo un percorso da urlo nel WTA di Palermo, la tennista francese si conferma anche in Finale con una vittoria in due set ai danni di Anett Kontaveit. Primo set di puro dominio con un netto parziale di 6-2 poi qualche difficoltà di troppo nel secondo dove Ferro ha saputo reagire al break chiudendo il parziale sul 7-5. Ecco i punti più belli dell’incontro. Leggi su sportface

Il video degli scambi salienti del match fra Camila Giorgi e Fiona Ferro, valido per le semifinali del Wta International di Palermo 2020 e terminato con il punteggio di 2-6, 6-2, 7-5 in favore della g ...

