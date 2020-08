Frenano i contagi. Quattro i decessi nelle ultime 24 ore (Di lunedì 10 agosto 2020) AGI - Ridiscende il numero di nuovi casi positivi al coronavirus in Italia: oggi ne risultano 259, contro i 463 di ieri. I decessi sono 4, ieri erano stati due. Il numero di casi totali in Italia dall'inizio dell'epidemia sale a 250.825. Il numero dei decessi è ora di 35.209; quello dei dimessi guariti 202.248; i ricoverati con sintomi attualmente ricoverati sono 779, cui si aggiungono i 46 in terapia intensiva; le persone in isolamento domiciliare sono al momento 12.543. Per un totale di attualmente positivi pari a 13.368. Nel dettaglio per regioni, è l'Emilia Romagna oggi a segnare il numero maggiore di nuovi casi, sono 39; segue il Lazio con 38, quindi la Sicilia con 32, la Lombardia con 31, la Puglia con 26. Nessun nuovo caso in Friuli Venezia Giulia, Molise e Basilicata. L'incremento di tamponi effettuati ... Leggi su agi

Agenzia_Ansa : #coronavirus Frenano i contagi, 256 positivi in 24 ore ma raddoppiano le vittime. Ieri erano state due. Tre regioni… - rtl1025 : ?? Frenano i contagi per #coronavirus in #Italia: sono 259 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del… - Agenzia_Italia : Frenano i contagi. Quattro i decessi nelle ultime 24 ore - AltriMondiGazza : RT @Agenzia_Ansa: #coronavirus Frenano i contagi, 256 positivi in 24 ore ma raddoppiano le vittime. Ieri erano state due. Tre regioni a zer… - unbelrumore : RT @rtl1025: ?? Frenano i contagi per #coronavirus in #Italia: sono 259 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero d… -