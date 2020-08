Estate, 10 app sostenibili per sopravvivere ad agosto (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago. - (Adnkronos) - Quella del 2020 sarà un'Estate insolita, ma pur sempre una calda Estate. Tra settimane in città, vacanze dell'ultimo minuto e norme da rispettare, sopravvivere ad agosto potrebbe essere un'ardua impresa, se non fosse per alcune soluzioni davvero smart in grado di rendere le giornate più semplici. Ecco quindi come superare il mese più caldo dell'anno, tra app e consigli per vivere al meglio l'Estate cittadina. 1. Too Good To Go: per un pasto a sorpresa e a sprechi zero. Per chi in Estate non ne vuole sapere di accendere i fornelli, c'è Too Good To Go, l'app che combatte lo spreco alimentare. Presente in numerose città italiane tra cui Milano, Roma, Napoli, Palermo, Verona, Torino, Firenze, Too Good To Go permette a ... Leggi su iltempo

infocamere : #SPID “must have” estate 2020 con un numero di utilizzi che a giugno 2020 ha superato i 10milioni. Su… - AndreaCortiAC : Estate: dal cibo al tempo libero, 10 app per sopravvivere ad agosto - ninjamarketing : Le #contacttracing app dovevano servire all'Italia e all'Europa per riaprire i confini, anche in vista dell'estate.… - rtl1025 : ?? Quali sono le #app più utili per l'#estate? Alcune di queste si sono rivelate fondamentali nella lotta al… - Liveinvenice : OLTRE 20.000 #AUDIOLIBRI A PORTATA DI APP PER GLI IPOVEDENTI -

Ultime Notizie dalla rete : Estate app Estate: dal cibo al tempo libero, 10 app per sopravvivere ad agosto Adnkronos WhatsApp e Telegram addio: persi tanti utenti a causa della nuova app

IPTV e Sky gratis su Telegram e WhatsApp: attenzione ai pericoli incombenti. In occasione dell’estate e di questa scorpacciata di appuntamenti, sono tornati a farsi vedere i… Leggi ...

Il braccialetto anti-Covid per la vendemmia: ecco come funziona

Il braccialetto suona quando ci si avvicina a meno di un metro e mezzo da un altro lavoratore. Si dovrà vendemmiare anche così, nel disgraziato anno del Covid-19. E così Teamax ha ideato “Mio”, il bra ...

IPTV e Sky gratis su Telegram e WhatsApp: attenzione ai pericoli incombenti. In occasione dell’estate e di questa scorpacciata di appuntamenti, sono tornati a farsi vedere i… Leggi ...Il braccialetto suona quando ci si avvicina a meno di un metro e mezzo da un altro lavoratore. Si dovrà vendemmiare anche così, nel disgraziato anno del Covid-19. E così Teamax ha ideato “Mio”, il bra ...