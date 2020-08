Elezioni, Virginia Raggi annuncia la ricandidatura a sindaco di Roma (Di lunedì 10 agosto 2020) Virginia Raggi annuncia ai consiglieri comunali la decisione di ricandidarsi alle Elezioni per il sindaco di Roma nella primavera del 2021. La notizia in esclusiva la dà l’edizione online del Foglio: la prima cittadina avrebbe comunicato la scelta durante una video-conferenza con gli eletti del M5s in Campidoglio. Uno scatto in avanti preso in accordo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

