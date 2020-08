Covid, Cts: “Tamponi per chi torna da zone a rischio è una soluzione” (Di lunedì 10 agosto 2020) Imporre la quarantena per chi arriva da zone a rischio, che fanno parte dell’area Schengen, comporterebbe un problema diplomatico. Anche se potrebbe essere una soluzione per limitare la diffusione del contagio. Lo fa sapere, in un’intervista al Messaggero, Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico. “Come Cts – chiarisce Miozzo – noi possiamo dare degli indirizzi, ma i Paesi per i quali è necessaria la quarantena devono essere decisi dal governo. Ad esempio lo ha fatto per Bulgaria e Romania. Ma ricordiamoci che nel caso di Spagna, Francia e Grecia stiamo parlando di nazioni dell’area Schengen. Sarebbe molto delicato. Prima di porre limiti ai movimenti, bisogna riflettere bene. Anche perché poi sarebbe automatica la decisione di questi Paesi di imporre la quarantena a chi arriva ... Leggi su italiasera

