Coronavirus | troppi contagi | scattano i divieti per Ferragosto

I contagi tornano a salire e i sindaci e il Viminale provano a correre ai ripari. Il timore, ora, è quello di nuovi assembramenti e di una movida difficilmente controllabile in occasione dei due appuntamenti estivi che più inducono i giovani a festeggiare: la notte di San Lorenzo e il Ferragosto. La preoccupazione relativa a una maggiore circolazione del Covid-19 nasce in seguito agli ultimi dati, con un aumento dei contagi che ieri si è registrato nonostante un calo del numero dei tamponi effettuati. Scende, inoltre, l'età media dei contagiati: ben il 50% ha tra i 20 e i 50 anni, con un incremento importante anche tra gli under 19. Le ordinanze di Comuni e Regioni. Il timore di nuovi contagi ha portato presidenti di Regione e sindaci a emanare nuove ordinanze per ...

Proliferano le app di contact tracing di istituzioni pubbliche e soggetti privati, arriva l'allarme del Garante per la protezione dei dati personali Violano la privacy i trattamenti non coperti dalla ...

Giovani, la movida del contagio

La mascherina? «All’aperto non serve». Viaggio tra i ragazzi in vacanza, che hanno dimenticato il Covid. Da Gallipoli a Ischia ecco perché le nuove generazioni ora preoccupano ...

