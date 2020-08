Coronavirus, record di morti in Australia: in calo i contagi (Di lunedì 10 agosto 2020) totali, registrati nella maggior parte nello Stato di Vittoria Il bilancio delle vittime del Coronavirus in Australia ha superato quota 300, facendo registrare un picco di morti nelle ultime ore. Al contempo, però, calano i contagiati che sono 337 domenica, dato più basso dal 29 … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus record Coronavirus: Australia, record di morti in Victoria in 24h - Ultima Ora Agenzia ANSA Victoria, il maggior numero di morti dall’inizio della pandemia

In Victoria altre 19 persone sono morte a causa del coronavirus, segnando così la giornata con il numero più alto di decessi dall’inizio della pandemia. Lunedì mattina le autorità sanitarie hanno annu ...

Coronavirus: Libia, nuovo record di contagi giornalieri

(ANSAmed). (ANSAmed) - TUNISI, 10 AGO - Nuovo record di casi giornalieri di coronavirus per la Libia, che registra nelle ultime 24 ore altri 309 nuovi contagi portando a 5.541 il totale dei casi confe ...

