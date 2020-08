Conte, Godin e la birra che…’non piace’ – VIDEO (Di martedì 11 agosto 2020) Prima dell’inizio della conferenza stampa Antonio Conte e Diego Godin hanno scherzato sul bere la birra calda L’Inter si è qualificata alle semifinali di Europa League grazie alla vittoria contro il Bayer Leverkusen. Per questo motivo c’era un’atmosfera rilassata in conferenza stampa dove Antonio Conte e Diego Godin hanno inscenato un siparietto. Il tecnico nerazzurro ha invitato il suo difensore a bere una birra esposta di fronte a lui ma l’uruguaiano ha replicato dicendo che non poteva perchè era calda. La risposta divertita di Conte non si è fatta attendere… Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

