Calciomercato Napoli, nuovi affari in vista col Real Madrid: potrebbe arrivare Sergio Reguilon (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Napoli è ancora alla ricerca di un terzino sinistro. Il greco Tsimikas sembra destinato al Liverpool, e allora Giuntoli ha subito sondato il terreno per altri profili. E’ emerso, nelle ultime ore, come riporta la Gazzetta dello Sport, il nome di Sergio Reguilon: esterno sinistro di difesa, di 23 anni e di proprietà del … L'articolo Leggi su dailynews24

