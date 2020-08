Arrestato Jimmy Lai, magnate dei media di Hong Kong (Di lunedì 10 agosto 2020) E’ stato Arrestato Jimmy Lai, magnate dei media di Hong Kong, per sospetta collusione con forze straniere ai sensi della nuova legge sulla sicurezza nazionale. La notizia arriva da un suo collaboratore tramite Twitter Ad oggi questo è l’arresto di più alto profilo mai raggiunto dalla nuova legislazione cinese. Chi è Jimmy Lai Lai è … Leggi su periodicodaily

repubblica : Hong Kong, arrestato il magnate Jimmy Lai. Pechino lo accusa di aver violato la nuova legge sulla sicurezza [dal no… - ilpost : A Hong Kong è stato arrestato l’editore Jimmy Lai per violazione della legge sulla “sicurezza nazionale” - Corriere : Hong Kong, arrestato l’editore Jimmy Lai: «Cospirava contro la sicurezza» - BraxLollo : RT @filipposantelli: Intanto Next Digital, la società de tycoon Jimmy Lai arrestato questa mattina a Hong Kong, fa +200% in Borsa, dopo gli… - MauroEmme13 : RT @filipposantelli: Intanto Next Digital, la società de tycoon Jimmy Lai arrestato questa mattina a Hong Kong, fa +200% in Borsa, dopo gli… -