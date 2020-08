Antonio Banderas ha il Coronavirus: 60esimo compleanno in quarantena (Di lunedì 10 agosto 2020) Un compleanno da ricordare, quello dei 60 anni, per Antonio Banderas. L’attore spagnolo ha contratto il Coronavirus e per questo è costretto a festeggiare questo importante traguardo in quarantena. A dare l’annuncio il diretto interessato con un post sui social network. Antonio non si è perso d’animo e ha chiarito che approfitterà di questo periodo … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Corriere : Antonio Banderas compie 60 anni e annuncia: positivo al coronavirus - rtl1025 : ?? 'Sono positivo al #coronavirus': lo annuncia Antonio #Banderas sui suoi profili social nel giorno in cui compie 6… - Corriere : Antonio Banderas compie 60 anni e annuncia: positivo al coronavirus - sandragallega : RT @Corriere: Antonio Banderas compie 60 anni e annuncia: positivo al coronavirus - Zapata_zos : RT @Corriere: Antonio Banderas compie 60 anni e annuncia: positivo al coronavirus -