12 rifugi e bivacchi di super design (Di lunedì 10 agosto 2020) Il design in alta quota prende forme sorprendenti. Nascosti sulle vette si trovano rifugi e bivacchi che sembrano navicelle spaziali, cannocchiali giganti, architetture uscite da un film di fantascienza. Nella gallery abbiamo raccolto alcuni esempi, quasi tutti sulle Alpi. Se li raggiungete facendo trekking, ricordate che quest’estate, a causa dell’emergenza Covid-19, vigono disposizioni speciali. I rifugi (ostelli montanari) possono accogliere un numero limitato di ospiti e consigliano la prenotazione, mentre i bivacchi (che sono spazi liberi, minimamente attrezzati) sono generalmente chiusi e possono essere usati solo in caso di emergenza. Ma anche visti da fuori hanno il loro fascino. Wired. Leggi su wired

