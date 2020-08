Salvini: “Italiani in ostaggio e mascherinati mentre i migranti sputazzano e infettano” | VIDEO (Di domenica 9 agosto 2020) Salvini: “Gli italiani in ostaggio, mentre i migranti sputazzano e infettano” VIDEO “Gli italiani da mesi sono tenuti in ostaggio e a distanza, mentre i migranti sputazzano e infettano”: lo ha dichiarato Matteo Salvini nel corso di una manifestazione della Lega a San Vincenzo, in provincia di Livorno, alla quale era presente anche Susanna Ceccardi, esponente del Carroccio e candidata del centrodestra alle regionali della Toscana. Nel filmato, postato sia sulla pagina Facebook della Lega Salvini Premier – Provincia di Livorno che sul profilo personale dell’ex ministro dell’Interno, si sente Salvini affermare che “non si ... Leggi su tpi

