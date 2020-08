Presidenziali in Bielorussia, exit-poll: vittoria per Lukashenko (Di domenica 9 agosto 2020) Elezioni Presidenziali in Bielorussia, per gli exit-poll la vittoria è di Alexander Lukshenko. MINSK (Bielorussia) – Alle 19 di domenica 9 agosto 2020 i seggi delle elezioni Presidenziali in Bielorussia si sono chiusi. La vittoria, second gli exit-poll è andata ad Alexander Lukshenko anche se per le conferme ufficiali bisognerà aspettare ancora qualche ora. I primi risultati assegnano al candidato uscente il 79,7% delle preferenze con la casalinga Svetlana Tikhanovskaja che si sarebbe fermata al terzo posto al 6,8%. Notizia in aggiornamento fonte foto copertina https://it.wikipedia.org/wiki/Bielorussia Leggi su newsmondo

MediasetTgcom24 : Elezioni presidenziali in Bielorussia, exit poll: Lukashenko sfiora l'80% #lukashenko - Agenzia_Italia : La Bielorussia vota il presidente, le uniche incognite sono proteste e repressione - Open_gol : Lei ex insegnante d’inglese, moglie dell’oppositore Serghei Tikhanovsky (ora in prigione). Lui 65 anni e già 5 volt… - EnricoGwozdz : @repubblica In Bielorussia c'è la dittatura, altro che elezioni presidenziali! - raspa90 : RT @eziomauro: Presidenziali in Bielorussia, gli exit poll assegnano la vittoria a Lukashenko. Ma la tensione è al… -