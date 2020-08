"Pensavo che il mio curriculum". Sfogo Botteri, con chi ce l'ha la giornalista (Di domenica 9 agosto 2020) Giovanna Botteri, inviata Rai, in un'intervista al quotidiano “Il Giornale” ha raccontato il Coronavirus a Pechino e la delusione per non essere tornata in Europa: “Pensavo che il mio curriculum bastasse”. Giovanna Botteri aveva chiesto lo spostamento a Bruxelles, ma l'ad della Rai Fabrizio Salini ha scelto diversamente. In un'intervista a “Il Giornale”, l'inviata non ha nascosto l'amarezza: “Sarebbe stata per me una grande sfida. Avevo fatto domanda tramite il job posting interno all' azienda. Immaginavo che il mio curriculum fosse sufficiente Dopo aver coperto i Balcani, il Medio Oriente, l' America e l' Asia, Pensavo di raccontare l' Europa in modo diverso. E anche di avvicinarmi a casa. Ma rispetto le decisioni dell' ad Salini. Adesso ... Leggi su iltempo

myrtamerlino : La vicenda dei #parlamentari #furbetti che hanno richiesto il #bonus è incredibile e indegna. Pensavo ad una fake n… - SkySport : FILIPPO INZAGHI compie 47 anni. Auguri! ? «Pensavo che non ci fosse niente di meglio che buttare la palla in porta,… - borghi_claudio : @fausto_delfini @fattoquotidiano Anch'io pensavo fosse di più ?? Credo il motivo sia che è una cifra praticamente fe… - sirivsblaxk : sinceramente pensavo che vi sarebbe piaciuta di più ?? - salvatori_luigi : RT @TInganno: Ed io che pensavo che il mio capo fosse un furbacchione, tenendo per sé il bonus di Renzi, e adesso le 100,00 euro! Lui i 600… -