Ostiense, si aggirava tra le auto in sosta armato di manganello: denunciato 18enne (Di domenica 9 agosto 2020) I Carabinieri della Stazione Roma Garbatella hanno denunciato a piede libero un 18enne di origini rom, con precedenti, con l’accusa di porto di armi o oggetti atti ad offendere. La scorsa notte, transitando in via Ostiense, i Carabinieri hanno notato il giovane aggirarsi tra le auto in sosta con un manganello di circa 32 cm. Il 18enne è stato deferito all’autorità Giudiziaria e il manganello è stato sequestrato. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

