MotoGP Gp Repubblica Ceca, Dovizioso: “Non capiamo la ragione dei problemi” (Di domenica 9 agosto 2020) “E’ stato un weekend difficile, e purtroppo non abbiamo ancora individuato la ragione dei nostri problemi”. Lo ha detto Andrea Dovizioso al termine del Gran Premio della Repubblica Ceca, chiuso dal forlivese con un deludente undicesimo posto finale: “Oggi gli pneumatici hanno risentito molto dell’usura e non ci hanno permesso di esprimerci al meglio – commenta il pilota italiano della Ducati al sito ufficiale della casa di Borgo Panigale – ma non sappiamo di preciso se siano state solo le gomme a fare una differenza così grande in gara. D’altra parte, Zarco è stato protagonista di un grande fine settimana e questo ci permetterà di analizzare anche i suoi dati per capire meglio la situazione”. Leggi su sportface

SkySportMotoGP : CLAMOROSA SORPRESA DI ZARCO ?? Yamaha battute, qualifica incredibile di Aprilia I tempi ? - SkySportMotoGP : STORICA BRNO PER LA KTM! ?? #MotoGP @FrankyMorbido12, è tempo di fare le treccine ?? I risultati ?… - SkySportMotoGP : LA PRIMA DEL MISSILETTO ?? ?? #Moto3 E Arenas fa un grande colpo per il Mondiale I risultati ?… - sportface2016 : #CzechGP | Le parole di #Vinales nel post gara - MauroBaldan1 : #MotoGP, sorpresa al GP della Repubblica Ceca: #BradBinder primo con KTM Non i soliti piloti anche in seconda e ter… -