Gelose, possessive e insicure: l’identikit delle persone senza amore (Di domenica 9 agosto 2020) La mancanza d’amore durante l’infanzia può avere delle conseguenze molto profonde sulle relazioni di un adulto: cosa si fa in questi casi? Esattamente come il cibo e il sonno, l’amore è fondamentale per lo sviluppo di un bambino nei primissimi anni della sua vita. Se un bambino si sente poco amato dai suoi genitori o comunque all’interno del suo … L'articolo Gelose, possessive e insicure: l’identikit delle persone senza amore è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

anxietiesofcams : Io odio le persone gelose/possessive, io non sono di proprietà di nessuno lasciatemi respirare - Avdoreneil : Mado rega anche io adoro Niall ma che ancora fate le gelose, possessive cioè ve prego, crescete n’attimo -

Ultime Notizie dalla rete : Gelose possessive La serie-tv su Netflix, Oscuro desiderio: quando madre e figlia si innamorano dello stesso uomo siciliareport.it