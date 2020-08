Formula 1, Verstappen: “Non mi aspettavo la vittoria, grandissima giornata” (Di domenica 9 agosto 2020) “Non mi aspettavo di vincere anche se dopo il primo stint sembrava che fossimo molto più delicati sulle gomme rispetto alle Mercedes. Siamo riusciti a spingere, è una grandissima giornata, tutto è filato liscio e sono incredibilmente felice di aver vinto“. Un entusiasta Max Verstappen commenta così la vittoria del Gran Premio del 70° Anniversario a Silverstone. “Fino ad ora non avevamo mai avuto un’opportunità di metterli sotto pressione, finalmente oggi ci siamo riusciti – ha aggiunto l’olandese della Red Bull nel post gara -. La prossima gara a Barcellona? Non ho idea di come potrà essere, penso che dovremmo poter usare anche le soft. Ma ora mi godo questa vittoria“. Leggi su sportface

