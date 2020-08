F1, GP del 70° Anniversario a Silverstone: vince Verstappen davanti a Hamilton e Bottas (Di domenica 9 agosto 2020) Oggi nel GP del 70° Anniversario a Silverstone incredibile vittoria di Max Verstappen. Il numero 33 piazza la sua Redbull davanti ai due Mercedes e alla ferrari di Charles Leclerc. Nona vittoria in carriera per Max Verstappen:” Non me lo aspettavo, un risultato incredibile vincere qui. La strategia è stata quella giusta. La redbull ritorna … L'articolo F1, GP del 70° Anniversario a Silverstone: vince Verstappen davanti a Hamilton e Bottas è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Eurosport_IT : RED BULL AL MAX ?????? Verstappen mette in riga le Mercedes (Hamilton 2°, Bottas 3°): il GP del 70° Anniversario dell… - SkySportF1 : LIVE il GP del 70° anniversario a Silverstone 2020! ? Diretta su Sky Sport F1, canale 207 e Sky Sport Uno, canale 2… - SkySportF1 : Oggi il GP del 70° anniversario a Silverstone: orari tv e ultime news #SkyMotori #F1 #Formula1 #F170 - sportface2016 : #Formula1, le parole di Max #Verstappen al termine della gara del GP del 70° anniversario #F170 #SilverstoneGP - peterkama : e bravo VERSTAPPEN.. molto bravo -

