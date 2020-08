“Dopo Belen, anche la relazione di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è in crisi”: ecco le indiscrezioni (Di domenica 9 agosto 2020) Aria di tempesta in casa Rodriguez: dopo la fine della storia tra Belen e Stefano de Martino, pare che anche la relazione tra la sorella Cecilia e Ignazio Moser navighi in acque agitate. L’indiscrezione è stata da lanciata da Novella 2000, secondo cui i due starebbero attraversando un periodo complicato, causato da alcune amicizie del ciclista trentino. Le prove? Nessuna foto che li ritrae insieme sui social e vacanze separate. Nessuno dei due conferma o smentisce, e la curiosità dei fan aumenta. Cecilia Rodriguez è ora in viaggio con la sorella e la madre, mentre Moser si è divertito per qualche giorno con gli amici. La relazione tra i due inizia nel 2017, quando ... Leggi su ilfattoquotidiano

granato_serena : #BelenRodriguez lancia un messaggio sibillino in rete, dopo la sua separazione da #StefanoDeMartino - infoitcultura : Belen, frecciatina a De Martino dopo l’intervista di Maria de Filippi - ilgiornale : Continuano le stilettate velenose di Belen a Stefano De Martino: dopo un piccolo spiraglio di apertura tra i due, l… - infoitcultura : Michele Morrone dopo Belen Rodriguez, ‘un’altra bellezza è finita nel mirino’: è proprio lei - Rightwing1970 : @StefaniaPetyx non solo non sfigura... le da anche punti secondo me... Ma poi facciano quello che vogliono insomma… -

