Via libera al decreto Agosto. Stop ai licenziamenti e tasse rinviate. Tra le misure pure la proroga del Reddito di emergenza. E spunta la sanatoria sulle concessioni delle spiagge (Di sabato 8 agosto 2020) Venticinque miliardi di misure, lunghe trattative e Consiglio dei ministri posticipato ieri in serata, ma alla fine il decreto Agosto ha visto la luce, almeno nella sua ossatura “portante”, e salvo “intese tecniche” con delle novità rispetto alle bozze circolate nelle ultime ore che hanno fatto lievitare il provvedimento fino a 109 articoli e delle misure da limare. Questi i capitoli salienti. Come da accordi, viene recepita la proroga del blocco dei licenziamenti: confermato il blocco per 18 settimane legato all’utilizzo della Cassa integrazione o delle decontribuzioni fiscali previste per 4 mesi. Lo schema rimane quello del 9 più 9: la prima tranche sarà ancora per tutti, le seconde ... Leggi su lanotiziagiornale

