Uomini e Donne Over, Giordano risponde ad Aurora: "Non ti ridò i soldi se non mi chiedi scusa" (Di sabato 8 agosto 2020) Ancora fuoco e fiamme tra due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, Giordano Martelli e Aurora Tropea. Il Cavaliere e la Dama, dopo una breve frequentazione, hanno iniziato ad attaccarsi duramente tramite social, ma non solo. Di recente, anche Giordano Martelli ha voluto dire la sua a proposito di come siano realmente andate le cose con Aurora, che in passato aveva dichiarato di avergli prestato 100 euro per comprare un regalo alla figlia e di non aver più ricevuto il denaro indietro.Al magazine L'Inserto, dunque, è lo stesso Giordano a rispondere chiaramente, minacciando addirittura Aurora di ricorrere in tribunale se necessario: 08 agosto 2020 10:47. Leggi su blogo

