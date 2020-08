Una bistecca cruda riprende vita e inizia a muoversi | VIDEO (Di sabato 8 agosto 2020) Una bistecca cruda riprende vita e inizia a muoversi VIDEO È diventato virale sul web un VIDEO in cui si vede una bistecca cruda che riprende vita e inizia a muoversi. Il filmato, che in poche ore ha raggiunto quasi un milione di visualizzazioni e raccolto più di 10mila commenti, ha lasciato a dir poco terrorizzati diversi utenti, nonché l’autrice del VIDEO stesso, realizzato da una ragazza malese che vive nella città di Temerloh. “Mia madre non vuole cucinarla perché ha paura!” ha scritto la giovane su Twitter dove ha pubblicato il filmato in cui si vede la carne che letteralmente ... Leggi su tpi

PuppiLorenzo : rischio la vita anche per cucinare una bistecca, non sono biologicqmente adatto a sopravvivere - LKaganovich2970 : RT @lultravegano: @AnselmoCassiel @LKaganovich2970 I fruttariani sono dei fanatici. Va' là, che sennò mi piglia il nervoso. Se mi cercate,… - lultravegano : @AnselmoCassiel @LKaganovich2970 I fruttariani sono dei fanatici. Va' là, che sennò mi piglia il nervoso. Se mi ce… - stinco_di_santo : @pupillo79 @lucatelese Perché lei pensa di mangiare il suo di cane....o quello del vicino.....io quando mangio una… - gecla5 : RT @giorgiomalin: è una Vita, una splendida Vita. Non una bistecca. #GoVegan -